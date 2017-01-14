«Уралочка-НТМК» второй раз в сезоне обыграла «Сахалин» в ЧР по волейболу

Для «Уралочки» это восьмая победа в сезоне, «Сахалин» потерпел 10-е поражение. Матч этих соперников в первом круге также завершился победой «Уралочки», но «Сахалину» удалось довести встречу до тай-брейка.



Чемпионат России по волейболу. Женщины. Суперлига. 12-й тур



«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 3:1 (20:25, 25:23, 26:24, 30:28).