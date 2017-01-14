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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28427610/
14 января 2017, 17:51 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Уралочка-НТМК» второй раз в сезоне обыграла «Сахалин» в ЧР по волейболу

Волейболистки «Уралочки-НТМК» на своей площадке в четырёх партиях взяли верх над «Сахалином» в матче 12-го тура чемпионата России среди женских команд Суперлиги.

Для «Уралочки» это восьмая победа в сезоне, «Сахалин» потерпел 10-е поражение. Матч этих соперников в первом круге также завершился победой «Уралочки», но «Сахалину» удалось довести встречу до тай-брейка.

Чемпионат России по волейболу. Женщины. Суперлига. 12-й тур

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 3:1 (20:25, 25:23, 26:24, 30:28).
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