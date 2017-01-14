Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/28427523/
14 января 2017, 17:22 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Урал» нанёс краснодарскому «Динамо» 14-е поражение в ЧР-2016/17

В матче 15-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги уфимский «Урал» на своей площадке в четырёх партиях обыграл краснодарское «Динамо».

«Урал» одержал девятую победу в сезоне. Краснодарское «Динамо» потерпело 14-е поражение в 15 проведённых матчах. В отличие от встречи первого круга бело-голубые сумели взять у уфимцев одну партию.

Чемпионат России по волейболу. Мужчины. Суперлига. 15-й тур

«Урал» (Уфа) — «Динамо» (Краснодар) — 3:1 (26:28, 25:15, 25:21, 25:19).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России