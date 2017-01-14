«Урал» нанёс краснодарскому «Динамо» 14-е поражение в ЧР-2016/17
В матче 15-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги уфимский «Урал» на своей площадке в четырёх партиях обыграл краснодарское «Динамо».
«Урал» одержал девятую победу в сезоне. Краснодарское «Динамо» потерпело 14-е поражение в 15 проведённых матчах. В отличие от встречи первого круга
Чемпионат России по волейболу. Мужчины. Суперлига. 15-й тур
«Урал» (Уфа) — «Динамо» (Краснодар) — 3:1 (26:28, 25:15, 25:21, 25:19).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter