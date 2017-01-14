Казанское «Динамо» в гостях победило «Метар» в 12-м туре женской Суперлиги

Подопечные Ришата Гилязутдинова одержали 11-ю победу в 12 встречах и сохранили лидерство в турнирной таблице, а команда Дмитрия Дьякова потерпела десятое поражение.



В 13-м туре клуб из Татарстана встретится с «Динамо» из Москвы, а «Метар» сыграет с «Заречье-Одинцово».



Женщины. Чемпионат России. Суперлига

12-й тур



«Метар» (Челябинск) — «Динамо» (Казань) — 0:3 (19:25, 21:25, 7:25).