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14 января 2017, 17:02 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Казанское «Динамо» в гостях победило «Метар» в 12-м туре женской Суперлиги

Казанское «Динамо» в выездном матче 12-го тура женского чемпионата России уверенно переиграла челябинский «Метар».

Подопечные Ришата Гилязутдинова одержали 11-ю победу в 12 встречах и сохранили лидерство в турнирной таблице, а команда Дмитрия Дьякова потерпела десятое поражение.

В 13-м туре клуб из Татарстана встретится с «Динамо» из Москвы, а «Метар» сыграет с «Заречье-Одинцово».

Женщины. Чемпионат России. Суперлига
12-й тур

«Метар» (Челябинск) — «Динамо» (Казань) — 0:3 (19:25, 21:25, 7:25).
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