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14 января 2017, 17:00 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Зенит» в гостях уверенно переиграл «Енисей», выиграв 15-й матч кряду в ЧР

Казанский «Зенит» в матче 15-го тура мужского чемпионата России на выезде оказался сильнее красноярского «Енисея» со счётом 3:0.

Для подопечных Владимира Алекно эта победа стала 15-й кряду, а команда Юрия Чередника потерпела 11-ю неудачу в 15 встречах.

В следующем туре казанцы сыграют с новокуйбышевской «НОВОЙ», а сибиряки встретятся с уфимским «Уралом».

Мужчины. Чемпионат России. Суперлига
15-й тур

«Енисей» (Красноярск) — «Зенит» (Казань) — 0:3 (19:25, 21:25, 7:25).
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