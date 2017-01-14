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14 января 2017, 16:21 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Локомотив» победил «ФАКЕЛ» в 15-м туре Суперлиги, уступая 0:2 по сетам

Новосибирский «Локомотив» в 15-м туре мужского чемпионата России на своей площадке одержал волевую победу над новоуренгойским «ФАКЕЛОМ».

Подопечные Пламена Константинова проиграли два первых сета, но затем переломили ход встречи и добились успеха на тай-брейке.

«Железнодорожники» одержали 13-ю победу в 15 встречах, а коллектив Игоря Чутчева потерпел восьмое поражение. В следующем туре «Локомотив» сыграет с московским «Динамо», а «ФАКЕЛ» встретится с «Газпромом-Югра».

Мужчины. Чемпионат России. Суперлига
15-й тур

«Локомотив» (Новосибирск) — «ФАКЕЛ» (Новый Уренгой) — 3:2 (21:25, 21:25, 25:18, 28:26, 15:9).
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