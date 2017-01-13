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13 января 2017, 22:26 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Либеро Гребенников может вернуться во Францию на сезон-2017/18

Волейболист Женя Гребенников, вероятно, покинет итальянский «Кучине Любе Чивитанова» в конце текущего сезона, сообщает World of Volley.

В последнее время он стал больше играть на позиции нападающего, чем либеро, что и может послужить для него причиной, чтобы искать другой клуб. Сын известного российско-французского тренера «Урала» Бориса Гребенникова, имеющий французское гражданство, получил предложение от «Пари Волей» и может вернуться во Францию на сезон-2017/18.

Напомним, что Гребенников с 2008 по 2013 год выступал за французский «Ренн», а потом он уехал за границу, чтобы играть за немецкий «Фридрисхаффен». В 2015 году он подписал контракт с итальянским «Любе».
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