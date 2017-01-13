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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28422452/
13 января 2017, 21:44 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Россия начала отбор на ЧЕ (U19) по волейболу с победы над Испанией на тай-брейке

Мужская сборная России по волейболу стартовала во втором отборочном раунде чемпионата Европы (U19) с победы над командой Испании, одержанной на тай-брейке со счётом 3:2.

Мужская сборная России по волейболу стартовала во втором отборочном раунде чемпионата Европы (U19) с победы над командой Испании одержанной на <nobr>тай-брейке</nobr> со счётом 3:2. Увеличить
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Также в одной группе с россиянами играют сборные Израиля и Греции (хозяева площадки).

Финальная часть чемпионата Европы пройдёт в Венгрии и Словакии с 22 по 30 апреля 2017 года.

Чемпионат Европы (U19). Мужчины. Второй квалификационный раунд. Группа В. Первый тур
Испания — Россия — 2:3 (25:23, 19:25, 25:23, 22:25, 13:15).
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