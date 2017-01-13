Россия начала отбор на ЧЕ (U19) по волейболу с победы над Испанией на тай-брейке

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Также в одной группе с россиянами играют сборные Израиля и Греции (хозяева площадки).



Финальная часть чемпионата Европы пройдёт в Венгрии и Словакии с 22 по 30 апреля 2017 года.



Чемпионат Европы (U19). Мужчины. Второй квалификационный раунд. Группа В. Первый тур

Испания — Россия — 2:3 (25:23, 19:25, 25:23, 22:25, 13:15).