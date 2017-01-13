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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28422446/
13 января 2017, 21:50 | Игровые: Волейбол | БЕЛТА

Женская сборная Беларуси по волейболу узнала соперников по Евролиге

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по волейболу узнала соперников по Евролиге. По итогам жеребьевки, которая состоялась в штаб-квартире Европейской конфедерации волейбола в Люксембурге, подопечные Александра Климовича сыграют на предварительном этапе в группе А с соперницами из Албании, Австрии и Финляндии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По итогам жеребьевки которая состоялась в <nobr>штаб-квартире</nobr> Европейской конфедерации волейбола в Люксембурге подопечные Александра Климовича сыграют на предварительном этапе в группе А с соперницами из Албании Австрии и Финляндии. Увеличить
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Матчи 1-го тура состоятся в Албании, 2 тура — в Беларуси. Местом проведения планируется сделать минский Дворец спорта. По итогам предварительного этапа победители групп (кроме группы А сформированы еще квартеты В и С) выступят в финале четырех. Четвертой командой станет организатор решающей стадии или лучшая сборная по дополнительным показателям, которая займет второе место в одной из трех групп.

В конце мая текущего года волейболисток ждет отбор к чемпионату мира-2018 в группе D. «Планы подготовки на отборочный турнир к мировому форуму уже определены, что же касается Евролиги, то все будет зависеть от стратегии и задач на соревнования в июне», — рассказал главный тренер сборной Александр Климович.

Женская сборная Беларуси по волейболу, которая входит в число номинантов открытого публичного конкурса «Триумф. Героям спорта», дважды, в 2011 и 2016 годах, принимала участие в Евролиге и оба раза завершала выступление на седьмом месте.

Участие в Евролиге-2017 тренерским штабом национальной сборной под руководством Александра Климовича и Анджело Верчези рассматривается как важный этап подготовки к финальной стадии чемпионата Европы, который пройдет с 20 сентября по 1 октября в Грузии и Азербайджане. Женская сборная Беларуси осенью 2017 года выступит в финале чемпионата Европы в группе В. Матчи состоятся в Тбилиси. Соперниками нашей команды станут сборные Италии, Хорватии и Грузии.

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