«Галатасарай» победил «Франш-Монтань» в первом матче 1/16 финала Кубка ЕКВ

Ответная встреча состоится в Стамбуле 24 января.



Кубок ЕКВ. Женщины. 1/16 финала. Первый матч

«Франш-Монтань» (Швейцария) — «Галатасарай» (Турция) — 1:3 (25:23, 15:25, 17:25, 13:25).



Победитель этого противостояния за выход в четвертьфинал соревнований поспорит с одной из словенских команд — с «Кальцитом» или «Браником». В первом матче «Кальцит» победил со счётом 3:1 (25:21, 21:25, 26:24, 25:20).