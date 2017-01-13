АЕЛ в «золотом» сете одолел «Братиславу» и вышел в 1/8 финала Кубка Вызова

В частности, АЕЛ из Кипра, победивший в первом матче словацкую «Братиславу» в трёх сетах, на выезде проиграл 1:3. В «золотом» сете АЕЛ оказался сильнее со счётом 15:5 и вышел в 1/8 финала.



Кубок Вызова. 1/16 финала. Женщины. Ответные матчи

«Братислава» (Словакия) — АЕЛ (Кипр) — 3:1 (25:27, 25:22, 25:18, 25:14). «Золотой» сет — 5:15.

Первый матч: 0:3.



«Нёвшатель» (Швейцария) — «Аудегем» (Бельгия) — 3:0 (25:23, 25:19, 25:15).

Первый матч: 3:0.

«Астерикс» (Бельгия) — «Мюлуз» (Франция) — 3:1 (20:25, 25:20, 25:20, 25:18).

Первый матч: 3:1.



«Шарлеруа» (Бельгия) — «Тенерифе» (Испания) — 2:3 (28:30, 25:22, 18:25, 25:20, 12:15).

Первый матч: 3:1.