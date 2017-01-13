Женская и мужская сборные Украины по волейболу узнали соперников по Европейской лиге

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В мужском турнире сборная Украины попала в Группу В, где сыграет с командами Дании, Венгрии и Израиля.

В женских соревнованиях украинки, также в Группе В, сыграют с командами Франции, Черногории и Грузии.

Соревнования состоятся в июне 2017 года.

Европейская лига — соревнования для «второго эшелона» команд континента, которые не входят в волейбольную элиту. Сильнейшие команды континента сражаются с ведущими сборными в Мировой лиге.

Сборные Украины впервые примут участие в турнире.