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13 января 2017, 0:59 | Игровые: Волейбол | УНИАН

Женская и мужская сборные Украины по волейболу узнали соперников по Европейской лиге

В Люксембурге состоялась жеребьевка группового этапа Европейской лиги по волейболу, где, в частности, своих соперников узнали сборные Украины, сообщает официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

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В мужском турнире сборная Украины попала в Группу В, где сыграет с командами Дании, Венгрии и Израиля.

В женских соревнованиях украинки, также в Группе В, сыграют с командами Франции, Черногории и Грузии.

Соревнования состоятся в июне 2017 года.

Европейская лига — соревнования для «второго эшелона» команд континента, которые не входят в волейбольную элиту. Сильнейшие команды континента сражаются с ведущими сборными в Мировой лиге.

Сборные Украины впервые примут участие в турнире.

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