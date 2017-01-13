Волейболистки «Динамо» (Москва) обыграли «Волеро» в матче Лиги чемпионов
МОСКВА, 13 янв —
Р-Спорт. Волейболистки московского «Динамо» обыграли швейцарский «Волеро» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча группы В, прошедшая в четверг в Цюрихе, завершилась со счетом 3−2 (25:17, 20:25, 22:25, 25:18, 15:11) в пользу российской команды, в составе которой Наталия Гончарова набрала 32 очка.
Следующий матч Лиги чемпионов москвички проведут 25 января дома с краснодарским «Динамо».
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