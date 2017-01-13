Россиянки с победы стартовали во втором раунде квалификации ЧЕ U18
Сборная России среди девушек не старше 18 лет в первом матче второго квалификационного раунда чемпионата Европы в пяти партиях победила команду Румынии.
13 января россиянки сыграют с азербайджанками. Путёвки на первенство континента получат победители восьми групп и три лучшие команды, ставшие вторыми.
Чемпионат Европы среди девушек не старше 18 лет пройдёт в Нидерландах с 1 по 8 апреля.
Девушки. Чемпионат Европы U18. Квалификация. Второй раунд
Группа Е. Румыния. 1-й тур
Россия — Румыния — 3:2 (20:25, 27:25, 23:25, 25:18, 15:4).
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