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12 января 2017, 23:00 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Фенербахче» стал обладателем мужского Кубка Турции

«Фенербахче» в финале мужского Кубка Турции в Балыкесире в четырёх партиях оказался сильнее «Халкбанка».

Самым ценным игроком турнира признан Метин Той, набравший в финале 19 очков. Самым результативным волейболистом решающего матча стал Ален Шкет, в активе которого 21 очко.

«Фенербахче» завоевал трофей в третий раз в истории. Ранее клуб из Стамбула становился обладателем Кубка Турции в 2008 и 2012 годах.

Мужчины. Кубок Турции. Финал
«Халкбанк» (Анкара) — «Фенербахче» (Стамбул) — 1:3 (23:25, 20:25, 25:15, 21:25).
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