Стал известен состав групп Евролиги-2017
Стали известные участники и состав групп Евролиги 2017 года.
В женском турнире сыграют 12 сборных, в мужском — семь, сообщает официальный сайт Европейской конфедерации волейбола. Призовой фонд соревнований составляет 150 тыс. евро.
Евролига. Мужчины
Группа A: Македония, Швеция. Албания.
Группа B: Дания, Украина, Венгрия, Израиль.
Женщины.
Группа A: Беларусь, Финляндия, Австрия, Албания.
Группа B: Франция, Украина, Черногория, Грузия.
Группа C: Словакия, Испания, Португалия, Швеция.
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