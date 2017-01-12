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12 января 2017, 16:06 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Стал известен состав групп Евролиги-2017

Стали известные участники и состав групп Евролиги 2017 года.

В женском турнире сыграют 12 сборных, в мужском — семь, сообщает официальный сайт Европейской конфедерации волейбола. Призовой фонд соревнований составляет 150 тыс. евро.

Евролига. Мужчины
Группа A: Македония, Швеция. Албания.
Группа B: Дания, Украина, Венгрия, Израиль.

Женщины.
Группа A: Беларусь, Финляндия, Австрия, Албания.
Группа B: Франция, Украина, Черногория, Грузия.
Группа C: Словакия, Испания, Португалия, Швеция.
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