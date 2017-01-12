Фадеев: ВФВ будет выбирать главного тренера женской сборной РФ из четырех кандидатов
МОСКВА, 12 янв —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) выберет главного тренера женской сборной России из четырех кандидатов, на этот пост претендуют Ришат Гилязутдинов, Вадим Панков, Владимир Кузюткин и Константин Ушаков, сообщил агентству «Р-Спорт» куратор женских команд ВФВ Владислав Фадеев.
По данным агентства «Р-Спорт», Кузюткин сменит на посту главного тренера женской сборной России Юрия Маричева, который покинул команду после Олимпиады 2016 года в
«Экспертный совет ВФВ будет рассматривать четырех кандидатов на пост главного тренера женской сборной — Ришата Гилязутдинова, Вадима Панкова, Константина Ушакова и Владимира Кузюткина. По итогам обсуждения экспертный совет порекомендует президиуму ВФВ одного кандидата на пост главного тренера. Аналогично и у мужской сборной. Дата президиума, на котором будут утверждены главные тренеры сборных, пока не назначена», — сказал Фадеев по телефону.
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