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12 января 2017, 14:12 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Фадеев: ВФВ будет выбирать главного тренера женской сборной РФ из четырех кандидатов

МОСКВА, 12 янв — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) выберет главного тренера женской сборной России из четырех кандидатов, на этот пост претендуют Ришат Гилязутдинов, Вадим Панков, Владимир Кузюткин и Константин Ушаков, сообщил агентству «Р-Спорт» куратор женских команд ВФВ Владислав Фадеев.

По данным агентства «Р-Спорт», Кузюткин сменит на посту главного тренера женской сборной России Юрия Маричева, который покинул команду после Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро. Экспертный совет ВФВ, на котором будут обсуждаться кандидатуры на пост главного тренера сборной, пройдет в конце января.

«Экспертный совет ВФВ будет рассматривать четырех кандидатов на пост главного тренера женской сборной — Ришата Гилязутдинова, Вадима Панкова, Константина Ушакова и Владимира Кузюткина. По итогам обсуждения экспертный совет порекомендует президиуму ВФВ одного кандидата на пост главного тренера. Аналогично и у мужской сборной. Дата президиума, на котором будут утверждены главные тренеры сборных, пока не назначена», — сказал Фадеев по телефону.
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