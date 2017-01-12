ВФВ: Шляпников и 2 иностранца претендуют на пост главного тренера мужской сборной РФ

По данным агентства «Р-Спорт», вопрос с назначением Шляпникова уже решен, и официально о его назначении будет объявлено в январе. Специалист сменит на посту главного тренера сборной России Владимира Алекно, который возглавлял команду на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Сам Шляпников заявлял позднее, что хотел бы возглавить мужскую сборную. Экспертный совет ВФВ, на котором будут обсуждаться кандидатуры на пост главного тренера сборной России, пройдет в конце января.

«Сергей Шляпников и два иностранных тренера — эти три кандидатуры на пост главного тренера мужской сборной будет обсуждать экспертный совет ВФВ. Имена иностранных специалистов озвучивать до окончания экспертного совета не хотелось бы, чтобы не было лишнего ажиотажа», — сказал Яременко по телефону.

Шляпников в прошлом возглавлял «Ярославич», «Факел», краснодарское «Динамо», юниорскую и молодежную сборные России.