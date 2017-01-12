Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/28403757/
12 января 2017, 14:01 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

ВФВ: Шляпников и 2 иностранца претендуют на пост главного тренера мужской сборной РФ

МОСКВА, 12 янв — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Сергей Шляпников и два иностранных специалиста являются кандидатами на пост главного тренера мужской сборной России по волейболу, сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

По данным агентства «Р-Спорт», вопрос с назначением Шляпникова уже решен, и официально о его назначении будет объявлено в январе. Специалист сменит на посту главного тренера сборной России Владимира Алекно, который возглавлял команду на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Сам Шляпников заявлял позднее, что хотел бы возглавить мужскую сборную. Экспертный совет ВФВ, на котором будут обсуждаться кандидатуры на пост главного тренера сборной России, пройдет в конце января.

«Сергей Шляпников и два иностранных тренера — эти три кандидатуры на пост главного тренера мужской сборной будет обсуждать экспертный совет ВФВ. Имена иностранных специалистов озвучивать до окончания экспертного совета не хотелось бы, чтобы не было лишнего ажиотажа», — сказал Яременко по телефону.

Шляпников в прошлом возглавлял «Ярославич», «Факел», краснодарское «Динамо», юниорскую и молодежную сборные России.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Фадеев: ВФВ будет выбирать главного тренера женской сборной РФ из четырех кандидатов

МОСКВА, 12 янв — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) выберет главного тренера женской сборной России из четырех кандидатов, на этот пост претендуют Ришат Гилязутдинов, Вадим Панков, Владимир Кузюткин и Константин Ушаков, сообщил агентству «Р-Спорт» куратор женских команд ВФВ Владислав Фадеев.
Еще 7 новостей  Все новости
10 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года