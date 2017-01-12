ВФВ: Шляпников и 2 иностранца претендуют на пост главного тренера мужской сборной РФ
МОСКВА, 12 янв —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Сергей Шляпников и два иностранных специалиста являются кандидатами на пост главного тренера мужской сборной России по волейболу, сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.
По данным агентства «Р-Спорт», вопрос с назначением Шляпникова уже решен, и официально о его назначении будет объявлено в январе. Специалист сменит на посту главного тренера сборной России Владимира Алекно, который возглавлял команду на Олимпийских играх 2016 года в
«Сергей Шляпников и два иностранных тренера — эти три кандидатуры на пост главного тренера мужской сборной будет обсуждать экспертный совет ВФВ. Имена иностранных специалистов озвучивать до окончания экспертного совета не хотелось бы, чтобы не было лишнего ажиотажа», — сказал Яременко по телефону.
Шляпников в прошлом возглавлял «Ярославич», «Факел», краснодарское «Динамо», юниорскую и молодежную сборные России.
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