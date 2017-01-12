Кузюткин и Панков могут возглавить женскую сборную России по волейболу
МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Четыре российских специалиста претендуют на пост главного тренера женской сборной России по волейболу. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер национальной команды Владислав Фадеев.
«Круг специалистов тот же — Кузюткин, Панков, Гилязутдинов и Ушаков. На президиум будут вынесены два кандидата», — сказал Фадеев.
Ранее сборную России возглавлял Юрий Маричев, под руководством которого женская сборная России дошла до четвертьфинала олимпийского турнира в
По окончании Игр было принято решение не продлевать сотрудничество с Маричевым. Специалист возглавлял команду с 2013 года.
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