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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28402500/
12 января 2017, 12:28 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Кузюткин и Панков могут возглавить женскую сборную России по волейболу

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Четыре российских специалиста претендуют на пост главного тренера женской сборной России по волейболу. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер национальной команды Владислав Фадеев.

«Круг специалистов тот же — Кузюткин, Панков, Гилязутдинов и Ушаков. На президиум будут вынесены два кандидата», — сказал Фадеев.

Ранее сборную России возглавлял Юрий Маричев, под руководством которого женская сборная России дошла до четвертьфинала олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро, где проиграла команде Сербии со счетом 0−3.

По окончании Игр было принято решение не продлевать сотрудничество с Маричевым. Специалист возглавлял команду с 2013 года.
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