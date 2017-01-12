Кузюткин и Панков могут возглавить женскую сборную России по волейболу

«Круг специалистов тот же — Кузюткин, Панков, Гилязутдинов и Ушаков. На президиум будут вынесены два кандидата», — сказал Фадеев.

Ранее сборную России возглавлял Юрий Маричев, под руководством которого женская сборная России дошла до четвертьфинала олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро, где проиграла команде Сербии со счетом 0−3.

По окончании Игр было принято решение не продлевать сотрудничество с Маричевым. Специалист возглавлял команду с 2013 года.