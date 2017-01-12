«Химик», «Штутгарт», «Безье» выиграли первые матчи 1/16 финала Кубка ЕКВ
11 января состоялись семь первых матчей 1/16 финала женского Кубка ЕКВ.
Как сообщалось ранее, казанское «Динамо» на выезде обыграло «Оломоуц» (Чехия) со счётом 3:0 (25:16, 25:16, 25:16).
Кубок ЕКВ. Женщины. 1/16 финала. Первые матчи
«Тарговиште» (Румыния) — «Химик» (Украина) — 2:3 (25:22, 25:11, 22:25, 24:26, 14:16).
«Оломоуц» (Чехия) — «Динамо-Казань» (Россия) — 0:3 (16:25, 16:25, 16:25).
«Браник» (Словения) — «Кальцит» (Словения) — 3:1 (25:21, 21:25, 26:24, 25:20).
«Лука Бар» (Черногория) — «Лодзь» (Польша) — 0:3 (15:25, 14:25, 22:25).
«Единство Стара-Пазова» (Сербия) — «Линамар» (Венгрия) — 1:3 (17:25, 25:12, 16:25, 15:25).
«Штутгарт» (Германия) — «Кохила» (Эстония) — 3:0 (25:13, 25:17, 25:12).
«Дюдинген» (Швейцария) — «Безье» (Франция) — 1:3 (25:23, 19:25, 21:25, 26:28).
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