«Олимпиакос», «Острава», «Шверинер» вышли в 1/8 финала женского Кубка Вызова

В частности, дальше прошёл греческий «Олимпиакос», вновь обыгравший румынский «Бухарест» в трёх сетах.



Кубок Вызова. Женщины. 1/16 финала. Ответные матчи

«Бурса» (Турция) — «Штиинца» (Румыния) — 3:1 (25:15, 25:17, 18:25, 25:23).

Первый матч: 3:1.



«Бухарест» (Румыния) — «Олимпиакос» (Греция) — 0:3 (23:25, 20:25, 20:25).

Первый матч: 0:3.



«Кангасала» (Финляндия) — «Рандаберг» (Норвегия) — 3:0 (25:23, 25:14, 25:17).

Первый матч: 3:0.



«Ниддерёстеррайх» (Австрия) — «Кралово Поле» (Чехия) — 1:3 (28:26, 21:25, 16:25, 23:25).

Первый матч: 0:3.



«Острава» (Чехия) — «Пореч» (Хорватия) — 3:0 (25:17, 25:11, 25:21).

Первый матч: 3:0.



«Шверинер» (Германия) — «ОрПо» (Финляндия) — 3:0 (25:20, 25:21, 25:13).

Первый матч: 3:0.



«Зальцбург» (Австрия) — «Марина Каштела» (Хорватия) — 0:3 (25:27, 14:25, 23:25).

Первый матч: 2:3.



«Фамаликао» (Португалия) — «Логроньо» (Испания) — 1:3 (14:25, 22:25, 25:21, 24:26).

Первый матч: 0:3.