Бернардиньо покинул пост главного тренера сборной Бразилии по волейболу
МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Главный тренер сборной Бразилии по волейболу Бернарду Резенди «Бернардиньо» покинул свой пост после 16 лет работы. Об этом сообщает
пресс-служба Федерации волейбола Бразилии.
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Бернардиньо занял пост главного тренера мужской сборной Бразилии в 2001 году. Он приводил команду к победам на чемпионатах мира (2002, 2006, 2010), Олимпийских играх (2004, 2016) и Кубках мира (2003, 2007). Кроме того, сборная Бразилии с Бернардиньо во главе восемь раз побеждала в Мировой лиге. Также под его руководством бразильцы дважды становились серебряными призерами Олимпийских игр (2008, 2012).
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