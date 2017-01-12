Бернардиньо покинул пост главного тренера сборной Бразилии по волейболу

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Бернардиньо занял пост главного тренера мужской сборной Бразилии в 2001 году. Он приводил команду к победам на чемпионатах мира (2002, 2006, 2010), Олимпийских играх (2004, 2016) и Кубках мира (2003, 2007). Кроме того, сборная Бразилии с Бернардиньо во главе восемь раз побеждала в Мировой лиге. Также под его руководством бразильцы дважды становились серебряными призерами Олимпийских игр (2008, 2012).