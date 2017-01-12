Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/28398005/
12 января 2017, 8:18 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Бернардиньо покинул пост главного тренера сборной Бразилии по волейболу

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Главный тренер сборной Бразилии по волейболу Бернарду Резенди «Бернардиньо» покинул свой пост после 16 лет работы. Об этом сообщает пресс-служба Федерации волейбола Бразилии.

За 16 лет работы во главе сборной Бернардиньо привел команду к двум победам на Олимпиадах и трем титулам чемпионов мира. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Бернардиньо занял пост главного тренера мужской сборной Бразилии в 2001 году. Он приводил команду к победам на чемпионатах мира (2002, 2006, 2010), Олимпийских играх (2004, 2016) и Кубках мира (2003, 2007). Кроме того, сборная Бразилии с Бернардиньо во главе восемь раз побеждала в Мировой лиге. Также под его руководством бразильцы дважды становились серебряными призерами Олимпийских игр (2008, 2012).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

FIVB: Календарь этапов Мировой лиги и Гран-при, в том числе в РФ, остается неизменным

МОСКВА, 11 янв — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Календарь мужской Мировой лиги и женского Мирового Гран-при, этапы которых в том числе пройдут в 2017 году России, остается неизменным, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Международной федерации волейбола (FIVB).
Еще 7 новостей  Все новости
12 января

Овечкин: приятно набрать 1000-е очко перед родными и болельщиками клуба

Ларионов: тысяча очков Овечкина - огромное достижение для всего хоккея РФ

Виталий Смирнов: за рубежом не слышат или не хотят слышать о борьбе с допингом в России