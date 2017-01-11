FIVB: Календарь этапов Мировой лиги и Гран-при, в том числе в РФ, остается неизменным

Во вторник национальные антидопинговые организации (NADOs) 19 стран, в том числе США, Канады и Германии, призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров из-за допинг-скандалов. 2—4 июня 2017 года в Сургуте должен пройти этап мужской Мировой лиги, а на 14—16 июля намечен этап женского Гран-при в Екатеринбурге.

«FIVB продолжает следить за развитием ситуации в России и тесно взаимодействовать с WADA. В то же время расписание этапов важнейших соревнований года — Мировой лиги и Гран-при — остается неизменным», — говорится в заявлении пресс-службы FIVB, присланном в ответ на запрос «Р-Спорт» о том, является ли Россия по-прежнему хозяйкой этапов в Сургуте и Екатеринбурге.