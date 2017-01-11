Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/28396767/
11 января 2017, 22:04 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

FIVB: Календарь этапов Мировой лиги и Гран-при, в том числе в РФ, остается неизменным

МОСКВА, 11 янв — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Календарь мужской Мировой лиги и женского Мирового Гран-при, этапы которых в том числе пройдут в 2017 году России, остается неизменным, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Международной федерации волейбола (FIVB).

Во вторник национальные антидопинговые организации (NADOs) 19 стран, в том числе США, Канады и Германии, призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров из-за допинг-скандалов. 2—4 июня 2017 года в Сургуте должен пройти этап мужской Мировой лиги, а на 14—16 июля намечен этап женского Гран-при в Екатеринбурге.

«FIVB продолжает следить за развитием ситуации в России и тесно взаимодействовать с WADA. В то же время расписание этапов важнейших соревнований года — Мировой лиги и Гран-при — остается неизменным», — говорится в заявлении пресс-службы FIVB, присланном в ответ на запрос «Р-Спорт» о том, является ли Россия по-прежнему хозяйкой этапов в Сургуте и Екатеринбурге.

Ранее генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко заявил «Р-Спорт», что оснований для отмены этапов Мировой лиги и Гран-при в России после заявления NADOs нет.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Все новости
10 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года