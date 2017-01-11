FIVB: Календарь этапов Мировой лиги и Гран-при, в том числе в РФ, остается неизменным
МОСКВА, 11 янв —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Календарь мужской Мировой лиги и женского Мирового Гран-при, этапы которых в том числе пройдут в 2017 году России, остается неизменным, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Международной федерации волейбола (FIVB).
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