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11 января 2017, 21:48 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Волейболистки краснодарского «Динамо» обыграли «Альбу Блаж» в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Волейбольный клуб «Динамо» из Краснодара одержал победу над румынским «Альба Блаж» со счетом 3−1 в гостевом матче женской Лиги чемпионов.

МОСКВА 11 января. /ТАСС/. Волейбольный клуб Динамо из Краснодара одержал победу над румынским <span class=error>Альба</span> <span class=error>Блаж</span> со счетом 3−1 в гостевом матче женской Лиги чемпионов. Увеличить
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В турнирной таблице группы B, в которой также выступает московское «Динамо», команда из Краснодара занимает третье место, одержав в двух матчах одну победу. «Альба Блаж» идет на последней, четвертой позиции.

В следующем матче краснодарское «Динамо» в гостях сыграет с одноименным клубом из Москвы, «Альба Блаж» на своей площадке примет швейцарский «Волеро Цюрих». Обе встречи пройдут 25 января.
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