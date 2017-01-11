Волейболистки краснодарского «Динамо» обыграли «Альбу Блаж» в матче Лиги чемпионов

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В турнирной таблице группы B, в которой также выступает московское «Динамо», команда из Краснодара занимает третье место, одержав в двух матчах одну победу. «Альба Блаж» идет на последней, четвертой позиции.

В следующем матче краснодарское «Динамо» в гостях сыграет с одноименным клубом из Москвы, «Альба Блаж» на своей площадке примет швейцарский «Волеро Цюрих». Обе встречи пройдут 25 января.