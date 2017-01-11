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11 января 2017, 20:51 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Казанское «Динамо» с победы стартовало в Кубке ЕКВ

Лидер чемпионата России казанское «Динамо» в первом матче 1/16 финала Кубка ЕКВ уверенно обыграло на выезде чешскую команду Университете Палацкого «УП Оломоуц» со счётом 3:0.

Все три партии завершились победой российской команды — 25:16. Самой результативной в составе казанского клуба стала Ирина Воронкова, набравшая 14 очков, на счету Дарьи Исаевой 13 очков, Элицы Васильевой — 12.

Ответный матч состоится 26 января в Казани.

Кубок ЕКВ. Женщины. 1/16 финала. Первый матч
«УП Оломоуц» (Чехия) — «Динамо» (Казань, Россия) — 0:3 (16:25, 16:25, 16:25).
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