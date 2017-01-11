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11 января 2017, 16:29 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Директорат ВФВ исключил из состава участников Высшей лиги «Б» «Волжаночку»

Директорат Всероссийской федерации волейбола постановил исключить из состава участников чемпионата России в Высшей лиге «Б» команду «Волжаночка» (Волгоград) в связи с её отказом от участия в турнире 2017 года.

Также на клуб был наложен штраф. Результаты «Волжаночки» в чемпионате были аннулированы.

Директорат также приостановил все переходы игроков из «Волжаночки» в другие клубы до оплаты всех задолженностей перед ВФВ.

Участие команды в чемпионате России в Первой лиге 2018 года возможно только после выплаты всех штрафов и компенсаций.
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