Директорат ВФВ исключил из состава участников Высшей лиги «Б» «Волжаночку»

Также на клуб был наложен штраф. Результаты «Волжаночки» в чемпионате были аннулированы.



Директорат также приостановил все переходы игроков из «Волжаночки» в другие клубы до оплаты всех задолженностей перед ВФВ.



Участие команды в чемпионате России в Первой лиге 2018 года возможно только после выплаты всех штрафов и компенсаций.