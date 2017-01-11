Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/28392504/
11 января 2017, 15:54 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболист «Кузбасса» Полетаев залечил травму и может сыграть в следующем матче ЧР

КАЗАНЬ, 11 янв — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Волейболист кемеровского «Кузбасса» Виктор Полетаев восстановился после травмы и готов помочь команде в ближайшем матче чемпионата России, заявил агентству «Р-Спорт» директор клуба Сергей Ломако.

Полетаев из-за травмы не играл с 3 декабря 2016 года, до этого момента он был самым результативным волейболистом суперлиги.

«Виктор уже тренируется в общей группе. Он восстановился после травмы и готов помочь команде в ближайшем матче», — сказал Ломако по телефону.

«Кузбасс» следующую игру суперлиги проведет 14 января против «Газпром-Югры» в Сургуте.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
10 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года