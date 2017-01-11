Волейболист «Кузбасса» Полетаев залечил травму и может сыграть в следующем матче ЧР
КАЗАНЬ, 11 янв —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Волейболист кемеровского «Кузбасса» Виктор Полетаев восстановился после травмы и готов помочь команде в ближайшем матче чемпионата России, заявил агентству «Р-Спорт» директор клуба Сергей Ломако.
Полетаев
«Виктор уже тренируется в общей группе. Он восстановился после травмы и готов помочь команде в ближайшем матче», — сказал Ломако по телефону.
«Кузбасс» следующую игру суперлиги проведет 14 января против «Газпром-Югры» в Сургуте.
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