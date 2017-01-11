Волейболист «Кузбасса» Полетаев залечил травму и может сыграть в следующем матче ЧР

Полетаев из-за травмы не играл с 3 декабря 2016 года, до этого момента он был самым результативным волейболистом суперлиги.

«Виктор уже тренируется в общей группе. Он восстановился после травмы и готов помочь команде в ближайшем матче», — сказал Ломако по телефону.

«Кузбасс» следующую игру суперлиги проведет 14 января против «Газпром-Югры» в Сургуте.