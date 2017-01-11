ВФВ: Оснований для отмены этапов Мировой лиги и Гран-при по волейболу в России нет

Во вторник Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран, в том числе США, Канады и Германии, призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров из-за допинг-скандалов. Ранее независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном обвинила Россию в существовании покрываемой государством системы сокрытия применения допинга российскими спортсменами.

2−4 июня 2017 года в Сургуте должен пройти этап мужской Мировой лиги, а на 14—16 июля намечен этап женского Гран-при в Екатеринбурге.