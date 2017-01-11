ВФВ: Оснований для отмены этапов Мировой лиги и Гран-при по волейболу в России нет
МОСКВА, 11 янв —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Оснований для отмены этапов мужской Мировой лиги и женского Гран-при по волейболу в России нет, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.
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«У нас нет опасений по поводу позиции FIVB (Международной федерации волейбола).
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