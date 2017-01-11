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11 января 2017, 10:58 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

ВФВ: Оснований для отмены этапов Мировой лиги и Гран-при по волейболу в России нет

МОСКВА, 11 янв — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Оснований для отмены этапов мужской Мировой лиги и женского Гран-при по волейболу в России нет, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

Во вторник Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран, в том числе США, Канады и Германии, призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров из-за допинг-скандалов. Ранее независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном обвинила Россию в существовании покрываемой государством системы сокрытия применения допинга российскими спортсменами.

2−4 июня 2017 года в Сургуте должен пройти этап мужской Мировой лиги, а на 14—16 июля намечен этап женского Гран-при в Екатеринбурге.

«У нас нет опасений по поводу позиции FIVB (Международной федерации волейбола). Какие-то выступления антидопинговых агентств — это уже не новость. Не агентства являются определяющими, а международные федерации. К призывам этих агентств мы уже привыкли. Ничего критического в этих заявлениях нет. Никаких оснований, чтобы беспокоиться, мы не видим. Дело не в хороших отношениях с FIVB, а в отсутствии оснований, из-за которых Россия в волейболе могла бы лишиться права проведения турниров и участия в них», — сказал Яременко по телефону.
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