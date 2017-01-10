Клуб Кошелевой «Эджзаджибаши» проиграл «Вакифбанку» в волейбольной ЛЧ

Встреча 2-го тура группы D, прошедшая во вторник в Стамбуле, завершилась со счетом 3−2 (25:21, 25:21, 21:25, 20:25, 15:10) в пользу «Вафифбанка». Кошелева набрала три очка.

В следующем матче «Эджзаджибаши» (1 победа, 1 поражение) 24 января сыграет с екатеринбургским клубом «Уралочка-НТМК» (1 победа, 1 поражение), днем позже «Вакифбанк» (2 победы) примет немецкий «Дрезднер» (2 поражения).