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10 января 2017, 20:02 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Клуб Кошелевой «Эджзаджибаши» проиграл «Вакифбанку» в волейбольной ЛЧ

МОСКВА, 10 янв — Р-Спорт. Турецкий «Эджзаджибаши», за который выступает российская доигровщица Татьяна Кошелева, потерпел поражение от другого стамбульского клуба «Вакифбанка» в матче волейбольной Лиги чемпионов.

Встреча 2-го тура группы D, прошедшая во вторник в Стамбуле, завершилась со счетом 3−2 (25:21, 25:21, 21:25, 20:25, 15:10) в пользу «Вафифбанка». Кошелева набрала три очка.

В следующем матче «Эджзаджибаши» (1 победа, 1 поражение) 24 января сыграет с екатеринбургским клубом «Уралочка-НТМК» (1 победа, 1 поражение), днем позже «Вакифбанк» (2 победы) примет немецкий «Дрезднер» (2 поражения).
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