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10 января 2017, 19:13 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболистки «Уралочки-НТМК» добились волевой победы над «Дрезднером» в ЛЧ

МОСКВА, 10 янв — Р-Спорт. Волейболистки «Уралочки-НТМК» (Свердловская область) обыграли немецкий «Дрезднер» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

МОСКВА 10 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Волейболистки <span class=error>Уралочки</span>-<span class=error>НТМК</span> (Свердловская область) обыграли немецкий <span class=error>Дрезднер</span> в матче группового этапа Лиги чемпионов. Увеличить
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Встреча второго тура группы D, прошедшая во вторник в Екатеринбурге, завершилась победой «Уралочки» со счетом 3−1 (16:25, 25:17, 25:20, 25:16). Самой результативной во встрече стала Ксения Парубец из «Уралочки», набравшая 23 очка.

В следующем матче турнира «Уралочка-НТМК» 24 января сыграет дома с турецким «Эджзаджибаши».
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