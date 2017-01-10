Волейболистки «Уралочки-НТМК» добились волевой победы над «Дрезднером» в ЛЧ
МОСКВА, 10 янв —
Р-Спорт. Волейболистки «Уралочки-НТМК» (Свердловская область) обыграли немецкий «Дрезднер» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча второго тура группы D, прошедшая во вторник в Екатеринбурге, завершилась победой «Уралочки» со счетом 3−1 (16:25, 25:17, 25:20, 25:16). Самой результативной во встрече стала Ксения Парубец из «Уралочки», набравшая 23 очка.
В следующем матче турнира «Уралочка-НТМК» 24 января сыграет дома с турецким «Эджзаджибаши».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter