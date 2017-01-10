Секретарев: Волейболист Волков официально перешел в «Динамо» и сыграет уже 14 января

Волков начинал сезон в клубе «Газпром-Югра» из Сургутского района, но в конце декабря покинул команду. Ранее 31-летний блокирующий уже выступал за московское «Динамо», в составе которого дважды становился чемпионом России. 14 января «Динамо» примет «Белогорье» в матче суперлиги.

«Александр Волков подписал контракт и официально перешел в мужской волейбольный клуб «Динамо» Москва. Рады видеть Александра в нашем клубе. Однозначно — это усиление команды, а в честности, позиции центрального блокирующего. Я думаю, Саша спокойно и без каких-то либо проблем зайдет в команду, тем более мы все прекрасно знаем этого игрока. Александр воспитанник именно динамовской школы. 14 января планируется, что Волков уже выйдет в матче с «Белогорьем», — сказал Секретарев по телефону.