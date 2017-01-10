Секретарев: Волейболист Волков официально перешел в «Динамо» и сыграет уже 14 января
МОСКВА, 10 янв —
Р-Спорт, Вероника Столбунова. Олимпийский чемпион Игр-2012 в Лондоне российский волейболист Александр Волков официально стал игроком московского «Динамо» и планируется, что 14 января он уже сыграет за столичную команду в матче чемпионата России, сообщил корреспонденту агентства «Р-Спорт» спортивный директор «бело-голубых» Андрей Секретарев.
Волков начинал сезон в клубе «Газпром-Югра» из Сургутского района, но в конце декабря покинул команду. Ранее 31-летний блокирующий уже выступал за московское «Динамо», в составе которого дважды становился чемпионом России. 14 января «Динамо» примет «Белогорье» в матче суперлиги.
«Александр Волков подписал контракт и официально перешел в мужской волейбольный клуб «Динамо» Москва. Рады видеть Александра в нашем клубе. Однозначно — это усиление команды, а в честности, позиции центрального блокирующего. Я думаю, Саша спокойно и без
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