Макарова из «Протона» — лучший бомбардир 11-го тура ЧР по волейболу
Всероссийская федерация волейбола определила лучших игроков 11-го тура женской Суперлиги по трём основным статистическим номинациям — набранные очки, очки на блоке, очки с подачи.
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Лучшим бомбардиром тура стала Анна Макарова из «Протона», набравшая 28 очков. По 5 очков на блоке на счету Елены Гендель из краснодарского «Динамо» и Екатерины Осичкиной из «Енисея». 6 очков подачей набрала Ангелина Лазаренко из «Заречья-Одинцово».
Бомбардиры
28 — Макарова («Протон»)
19 — Воронкова («Динамо-Казань»)
16 — Малых («Динамо» Кр)
16 — Хабибуллина («Сахалин»)
16 — Щербань («Динамо-Москва»)
Блок
5 — Гендель («Динамо» Кр)
5 — Осичкина («Енисей»)
4 — Воронкова («Динамо-Казань»)
4 — Гончарова («Сахалин»)
4 — Енина («Протон»)
4 — Макарова («Протон»)
4 — Манзюк («Енисей»)
4 — Марюхнич («Динамо-Казань»)
Подача
6 — Лазаренко («Заречье-Одинцово»)
5 — Мороз («Сахалин»)
4 — Макарова («Протон»)
4 — Романова («Заречье-Одинцово»)
4 — Фролова («Енисей»)
3 — Гончарова («Сахалин»).
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