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Лучшим бомбардиром тура стала Анна Макарова из «Протона», набравшая 28 очков. По 5 очков на блоке на счету Елены Гендель из краснодарского «Динамо» и Екатерины Осичкиной из «Енисея». 6 очков подачей набрала Ангелина Лазаренко из «Заречья-Одинцово».



Бомбардиры

28 — Макарова («Протон»)

19 — Воронкова («Динамо-Казань»)

16 — Малых («Динамо» Кр)

16 — Хабибуллина («Сахалин»)

16 — Щербань («Динамо-Москва»)



Блок

5 — Гендель («Динамо» Кр)

5 — Осичкина («Енисей»)

4 — Воронкова («Динамо-Казань»)

4 — Гончарова («Сахалин»)

4 — Енина («Протон»)

4 — Макарова («Протон»)

4 — Манзюк («Енисей»)

4 — Марюхнич («Динамо-Казань»)



Подача

6 — Лазаренко («Заречье-Одинцово»)

5 — Мороз («Сахалин»)

4 — Макарова («Протон»)

4 — Романова («Заречье-Одинцово»)

4 — Фролова («Енисей»)

3 — Гончарова («Сахалин»).