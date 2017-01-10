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10 января 2017, 0:03 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Лучшим бомбардиром 14-го тура ЧР стал Титич из «Югры-Самотлора»

Всероссийская федерация волейбола подвела итоги 14-го тура мужской Суперлиги, определив список лучших игроков по трем основным статистическим номинациям — набранные очки, очки на блоке, очки с подачи.

Лучшим бомбардиром стал Андрей Титич из «Югры-Самотлора», набравший 26 очков. По 5 очков на блоке заработали Владимир Съемщиков из «НОВЫ» и Сергей Червяков из новосибирского «Локомотива». Одноклубник последнего Сергей Савин набрал 6 очков на подаче.

Бомбардиры
26 — Титич («Югра-Самотлор»)
23 — Захаров («Югра-Самотлор»)
23 — Савин («Локомотив» Нс)
20 — Макаренко («НОВА»)
20 — Чефранов («Газпром-Югра»)
18 — Алексеев («НОВА»)

Блок
5 — Съемщиков («НОВА»)
5 — Червяков («Локомотив» Нс)
4 — Апаликов («Кузбасс»)
4 — Брджович («Газпром-Югра»)
4 — Титич («Югра-Самотлор»)
4 — Хильченко («Динамо-ЛО»)

Подача
6 — Савин («Локомотив» Нс)
5 — Жось («Енисей»)
4 — Макаренко («НОВА»)
4 — Михайлов («Зенит»)
3 — Антипкин («Динамо» М)
3 — Апаликов («Кузбасс»)
3 — Ащев («Зенит»)
3 — Чефранов («Газпром-Югра»).
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