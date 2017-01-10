Лучшим бомбардиром 14-го тура ЧР стал Титич из «Югры-Самотлора»

Лучшим бомбардиром стал Андрей Титич из «Югры-Самотлора», набравший 26 очков. По 5 очков на блоке заработали Владимир Съемщиков из «НОВЫ» и Сергей Червяков из новосибирского «Локомотива». Одноклубник последнего Сергей Савин набрал 6 очков на подаче.



Бомбардиры

26 — Титич («Югра-Самотлор»)

23 — Захаров («Югра-Самотлор»)

23 — Савин («Локомотив» Нс)

20 — Макаренко («НОВА»)

20 — Чефранов («Газпром-Югра»)

18 — Алексеев («НОВА»)



Блок

5 — Съемщиков («НОВА»)

5 — Червяков («Локомотив» Нс)

4 — Апаликов («Кузбасс»)

4 — Брджович («Газпром-Югра»)

4 — Титич («Югра-Самотлор»)

4 — Хильченко («Динамо-ЛО»)



Подача

6 — Савин («Локомотив» Нс)

5 — Жось («Енисей»)

4 — Макаренко («НОВА»)

4 — Михайлов («Зенит»)

3 — Антипкин («Динамо» М)

3 — Апаликов («Кузбасс»)

3 — Ащев («Зенит»)

3 — Чефранов («Газпром-Югра»).