Обмочаев признался, что 9-месячная пауза немного мешала в 1-й игре за ВК «Белоргорье»

В марте 2016 года московское «Динамо» расторгло контракт с Обмочаевым, так как игрок «не соблюдал условия договора и вел себя неподобающим образом». С тех пор волейболист оставался без игровой практики. В конце декабря стало известно о договоренности Обмочаева и «Белогорья». 8 января игрок дебютировал за новый клуб в домашнем матче «Белогорья» с уфимским «Уралом» в рамках 14-го тура чемпионата России (3−0).

«Девять месяцев я провел вне профессионального волейбола, поэтому я очень рад, что вернулся, что мне дали еще один шанс проявить себя. Хотя сегодняшним дебютом я доволен не полностью — был небольшой мандраж, скорее даже переизбыток чувств. Хотелось все сделать идеально, но это не всегда возможно после такого перерыва. В команде чувствую себя здорово, как будто играл здесь всю жизнь», — сказал Обмочаев, чьи слова приводятся на официальном сайте «Белогорья».

Старший тренер «Белогорья» Александр Косарев после матча заявил, что доволен действиями нового либеро.

Обмочаев — трижды обладатель Суперкубка России, победитель Лиги чемпионов-2011/12, Кубка ЕКВ (2014/15), Универсиады (2011), двукратный чемпион России, три раза принимал участие в Матчах звезд российской Суперлиги.