Волейболист Александр Волков продолжит карьеру в московском «Динамо»
КАЗАНЬ, 9 янв —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Олимпийский чемпион 2012 года волейболист Александр Волков продолжит карьеру в московском «Динамо», сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ходом переговоров.
Контракт с игроком будет подписан до конца текущей недели. Волков начинал сезон в клубе «Газпром-Югра» из Сургутского района, но в конце декабря покинул команду.
Ранее 31-летний блокирующий уже выступал за московское «Динамо», в составе которого дважды становился чемпионом России.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter