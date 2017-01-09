Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/28365080/
9 января 2017, 12:56 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболист Александр Волков продолжит карьеру в московском «Динамо»

КАЗАНЬ, 9 янв — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Олимпийский чемпион 2012 года волейболист Александр Волков продолжит карьеру в московском «Динамо», сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ходом переговоров.

Контракт с игроком будет подписан до конца текущей недели. Волков начинал сезон в клубе «Газпром-Югра» из Сургутского района, но в конце декабря покинул команду.

Ранее 31-летний блокирующий уже выступал за московское «Динамо», в составе которого дважды становился чемпионом России.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 2 новости  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года