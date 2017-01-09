Волейболист Александр Волков продолжит карьеру в московском «Динамо»

Контракт с игроком будет подписан до конца текущей недели. Волков начинал сезон в клубе «Газпром-Югра» из Сургутского района, но в конце декабря покинул команду.

Ранее 31-летний блокирующий уже выступал за московское «Динамо», в составе которого дважды становился чемпионом России.