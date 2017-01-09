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9 января 2017, 9:15 | Игровые: Волейбол | Новости Перми

«Прикамье» провел первые поединки в новом году

В 11-м туре чемпионата страны среди команд Высшей лиги «А» пермяки принимали лидера — ВК «МГТУ» (Москва) и сумели нанести сопернику два поражения.

В оба дня пермская команда смогла показать отличную игру, одержав две победы. В первый день противостояние закончилось со счетом 3:1 (25:15, 14:25, 25:21, 25:20), во второй — 3:0 (25:19, 25:16, 25:20).

Благодаря этому ситуация в турнирной таблице сильно изменилась. ВК «Прикамье», набрав шесть очков, подвинул «МГТУ» на третье место, а сам поднялся на второе.

Следующий тур пермяки также проведут в родных стенах и снова сыграют с лидером. 14 и 15 января в Пермь пожалует ВК «Ярославич», идущий сейчас на первом месте. Начало матчей в СК имени Сухарева — 17:00. Вход свободный.

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