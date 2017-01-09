«Прикамье» провел первые поединки в новом году

В оба дня пермская команда смогла показать отличную игру, одержав две победы. В первый день противостояние закончилось со счетом 3:1 (25:15, 14:25, 25:21, 25:20), во второй — 3:0 (25:19, 25:16, 25:20).



Благодаря этому ситуация в турнирной таблице сильно изменилась. ВК «Прикамье», набрав шесть очков, подвинул «МГТУ» на третье место, а сам поднялся на второе.



Следующий тур пермяки также проведут в родных стенах и снова сыграют с лидером. 14 и 15 января в Пермь пожалует ВК «Ярославич», идущий сейчас на первом месте. Начало матчей в СК имени Сухарева — 17:00. Вход свободный.