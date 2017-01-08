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8 января 2017, 20:41 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Газпром-Югра» одолел «Динамо-ЛО» в ЧР по волейболу

В заключительном матче 14-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги «Газпром-Югра» из Сургута на выезде в четырёх партиях взял верх над «Динамо-ЛО».

В первом круге победы со счётом 3:1 добилась команда из Ленинградской области. Поражение на старте второго круга стало для бело-голубых девятым в сезоне, «Газпром-Югра» одержал шестую победу.

Чемпионат России по волейболу. Мужчины. Суперлига. 14-й тур

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 1:3 (22:25, 24:26, 27:25, 28:30).
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