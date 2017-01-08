«Газпром-Югра» одолел «Динамо-ЛО» в ЧР по волейболу

В первом круге победы со счётом 3:1 добилась команда из Ленинградской области. Поражение на старте второго круга стало для бело-голубых девятым в сезоне, «Газпром-Югра» одержал шестую победу.



Чемпионат России по волейболу. Мужчины. Суперлига. 14-й тур



«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 1:3 (22:25, 24:26, 27:25, 28:30).