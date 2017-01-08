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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28359798/
8 января 2017, 20:21 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Белогорье» взяло реванш у «Урала» в чемпионате России по волейболу

Волейболисты белгородского «Белогорья» на своей площадке в трёх партиях взяли верх над уфимским «Уралом» в матче 14-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

Матч тех же соперников в первом круге завершился победой «Урала» в четырёх партиях. Взяв реванш, «Белогорье» поменялось местами с «Уралом» в турнирной таблице. Теперь белгородцы с 26 очками в активе занимают пятое место, а уфимцы (24 очка) — шестое.

Чемпионат России по волейболу. Мужчины. Суперлига. 14-й тур

«Белогорье» (Белгород) — «Урал» (Уфа) — 3:0 (25:20, 25:23, 25:17).
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