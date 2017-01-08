«Белогорье» взяло реванш у «Урала» в чемпионате России по волейболу
Волейболисты белгородского «Белогорья» на своей площадке в трёх партиях взяли верх над уфимским «Уралом» в матче 14-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.
Матч тех же соперников в первом круге завершился победой «Урала» в четырёх партиях. Взяв реванш, «Белогорье» поменялось местами с «Уралом» в турнирной таблице. Теперь белгородцы с 26 очками в активе занимают пятое место, а уфимцы (24 очка) — шестое.
Чемпионат России по волейболу. Мужчины. Суперлига. 14-й тур
«Белогорье» (Белгород) — «Урал» (Уфа) — 3:0 (25:20, 25:23, 25:17).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter