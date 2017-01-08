«Белогорье» взяло реванш у «Урала» в чемпионате России по волейболу

Матч тех же соперников в первом круге завершился победой «Урала» в четырёх партиях. Взяв реванш, «Белогорье» поменялось местами с «Уралом» в турнирной таблице. Теперь белгородцы с 26 очками в активе занимают пятое место, а уфимцы (24 очка) — шестое.



Чемпионат России по волейболу. Мужчины. Суперлига. 14-й тур



«Белогорье» (Белгород) — «Урал» (Уфа) — 3:0 (25:20, 25:23, 25:17).