«Югра-Самотлор» в гостях одолела «НОВУ» на тай-брейке
В 14-м туре чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги «Югра-Самотлор» на выезде одержала победу над «НОВОЙ».
Победитель определился только на
Для гостей эта победа стала лишь пятой в сезоне. Хозяева потерпели восьмое поражение. В первом круге матч этих соперников завершился победой «НОВЫ» со счётом 3:1.
Чемпионат России по волейболу. Мужчины. Суперлига. 14-й тур
«НОВА» (Новокуйбышевск) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 2:3 (25:13, 18:25, 25:18, 20:25, 12:15).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter