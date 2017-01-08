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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28359528/
8 января 2017, 19:47 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Югра-Самотлор» в гостях одолела «НОВУ» на тай-брейке

В 14-м туре чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги «Югра-Самотлор» на выезде одержала победу над «НОВОЙ».

Победитель определился только на тай-брейке.

Для гостей эта победа стала лишь пятой в сезоне. Хозяева потерпели восьмое поражение. В первом круге матч этих соперников завершился победой «НОВЫ» со счётом 3:1.

Чемпионат России по волейболу. Мужчины. Суперлига. 14-й тур

«НОВА» (Новокуйбышевск) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 2:3 (25:13, 18:25, 25:18, 20:25, 12:15).
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