«Югра-Самотлор» в гостях одолела «НОВУ» на тай-брейке

Победитель определился только на тай-брейке.



Для гостей эта победа стала лишь пятой в сезоне. Хозяева потерпели восьмое поражение. В первом круге матч этих соперников завершился победой «НОВЫ» со счётом 3:1.



Чемпионат России по волейболу. Мужчины. Суперлига. 14-й тур



«НОВА» (Новокуйбышевск) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 2:3 (25:13, 18:25, 25:18, 20:25, 12:15).