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8 января 2017, 19:46 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Зенит» одержал 14-ю победу подряд в чемпионате России — 2016/17

В первом для себя матче второго круга чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги лидер турнира казанский «Зенит» одержал 14-ю победу подряд в текущем национальном первенстве.

Подопечные Владимира Алекно на выезде в трёх партиях взяли верх над аутсайдером соревнований, краснодарским «Динамо», для которого это 13-е поражение в 14 матчах.

Чемпионат России по волейболу. Мужчины. Суперлига. 14-й тур

«Динамо» (Краснодар) — «Зенит» (Казань) — 0:3 (20:25, 23:25, 15:25).
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