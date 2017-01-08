Подопечные Владимира Алекно на выезде в трёх партиях взяли верх над аутсайдером соревнований, краснодарским «Динамо», для которого это 13-е поражение в 14 матчах.



Чемпионат России по волейболу. Мужчины. Суперлига. 14-й тур



«Динамо» (Краснодар) — «Зенит» (Казань) — 0:3 (20:25, 23:25, 15:25).