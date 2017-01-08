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8 января 2017, 16:41 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Локомотив» на выезде победил «Кузбасс» в 14-м туре мужской Суперлиги

Новосибирский «Локомотив» на выезде переиграл кемеровский «Кузбасс» в матче 14-го тура мужского чемпионата России.

Команда Пламена Константинова одержала 12-ю победу в 14 встречах, а подопечные Туомаса Саммелвуо потерпели пятое поражение в сезоне.

В 15-м туре «железнодорожники» сыграют с «ФАКЕЛОМ», а «Кузбасс» встретится с «Газпромом-Югра».

Мужчины. Чемпионат России. Суперлига
14-й тур

«Кузбасс» (Кемерово) — «Локомотив» (Новосибирск) — 1:3 (29:27, 22:25, 22:25, 20:25).
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