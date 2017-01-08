«Енисей» разгромил «Нефтяник» в 14-м туре мужского чемпионата России
Красноярский «Енисей» на своей площадке уверенно переиграл оренбургский «Нефтяник» со счётом 3:0.
Подопечные Юрия Чередника одержали четвёртую победу в сезоне, а для команды Владимира Терентьева это поражение стало 13-м.
В следующем туре красноярцы сыграют с казанским «Зенитом», а оренбуржцы встретятся с новокуйбышевской «НОВОЙ». Оба матча пройдут 14 января.
Мужчины. Чемпионат России. Суперлига
14-й тур
«Енисей» (Красноярск) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:0 (25:18, 25:17, 25:16).
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