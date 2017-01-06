Тренеру олимпийских чемпионок по волейболу предстоит операция

Причина в том, что Лан Пин в конце января предстоит перенести операцию на бедре. Операция будет проведена в США, после чего известному волейбольному тренеру предстоит реабилитационный период. Это означает, что в течение некоторого промежутка времени она не сможет работать.



Следовательно, Лан Пин не сможет тренировать женскую национальную сборную Китая в первой части 2017 года, однако в команде надеются, что она вернётся к работе после выздоровления.