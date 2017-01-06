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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28349989/
6 января 2017, 20:52 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Тренеру олимпийских чемпионок по волейболу предстоит операция

Пока ещё не ясно, продлит ли Лан Пин свой контракт с женской сборной Китая, но уже понятно, что кто-то другой будет тренировать действующих олимпийских чемпионок в начале 2017 года, сообщает World of Volley.

Причина в том, что Лан Пин в конце января предстоит перенести операцию на бедре. Операция будет проведена в США, после чего известному волейбольному тренеру предстоит реабилитационный период. Это означает, что в течение некоторого промежутка времени она не сможет работать.

Следовательно, Лан Пин не сможет тренировать женскую национальную сборную Китая в первой части 2017 года, однако в команде надеются, что она вернётся к работе после выздоровления.
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