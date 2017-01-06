Тренеру олимпийских чемпионок по волейболу предстоит операция
Пока ещё не ясно, продлит ли Лан Пин свой контракт с женской сборной Китая, но уже понятно, что
кто-то другой будет тренировать действующих олимпийских чемпионок в начале 2017 года, сообщает World of Volley.
Причина в том, что Лан Пин в конце января предстоит перенести операцию на бедре. Операция будет проведена в США, после чего известному волейбольному тренеру предстоит реабилитационный период. Это означает, что в течение некоторого промежутка времени она не сможет работать.
Следовательно, Лан Пин не сможет тренировать женскую национальную сборную Китая в первой части 2017 года, однако в команде надеются, что она вернётся к работе после выздоровления.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter