Волейбол. Московское и краснодарское «Динамо» одержали победы
Состоялось два матча чемпионата России в женской Суперлиге.
Московское «Динамо» на выезде уверенно переиграло «Уралочку» в трех партиях, их краснодарские одноклубницы победили на своей площадке челябинский «Метар». Лидирует в чемпионате казанское «Динамо», вторыми идут москвички — эти клубы одержали по 9 побед. На одну победу от них отстает краснодарский клуб.
Волейбол. Женщины. Чемпионат России. Суперлига.
Динамо Кр — Метар — 3:0 (25:21, 25:15, 25:19)
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter