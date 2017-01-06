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6 января 2017, 17:51 | Игровые: Волейбол | Спортфакт

Волейбол. Московское и краснодарское «Динамо» одержали победы

Состоялось два матча чемпионата России в женской Суперлиге.

Московское «Динамо» на выезде уверенно переиграло «Уралочку» в трех партиях, их краснодарские одноклубницы победили на своей площадке челябинский «Метар». Лидирует в чемпионате казанское «Динамо», вторыми идут москвички — эти клубы одержали по 9 побед. На одну победу от них отстает краснодарский клуб.

Волейбол. Женщины. Чемпионат России. Суперлига.

Уралочка-НТМК — Динамо М — 0:3 (9:25, 22:25, 14:25).

Динамо Кр — Метар — 3:0 (25:21, 25:15, 25:19)
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