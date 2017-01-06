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6 января 2017, 17:04 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Юлия Ефимова успешно перенесла операцию по частичному удалению миндалин

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Четырехкратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова успешно перенесла операцию по частичному удалению миндалин. Об этом сообщила агент спортсменки Анна Митькова, чьи слова приводятся на странице команды Ефимовой в Facebook.

<em>МОСКВА 6 января. /ТАСС/. </em>Четырехкратная чемпионка мира по плаванию Юлия <span class=error>Ефимова</span> успешно перенесла операцию по частичному удалению миндалин. Об этом сообщила агент спортсменки Анна <span class=error>Митькова</span> чьи слова приводятся на странице команды <span class=error>Ефимовой</span> в Facebook. Увеличить
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«Все прошло в штатном режиме. Мы пообщались сразу после хирургического вмешательства — Юля была в хорошем настроении, улыбалась, шутила, ей уже сейчас можно покинуть клинику, но пока она отдыхает в палате», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что точные сроки восстановления спортсменки станут известны 9 января.

Ефимова является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, бронзовым призером Олимпиады-2012 в Лондоне, трехкратной чемпионкой Европы, она трижды побеждала на чемпионате Европы на короткой воде.
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