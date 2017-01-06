Юлия Ефимова успешно перенесла операцию по частичному удалению миндалин

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«Все прошло в штатном режиме. Мы пообщались сразу после хирургического вмешательства — Юля была в хорошем настроении, улыбалась, шутила, ей уже сейчас можно покинуть клинику, но пока она отдыхает в палате», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что точные сроки восстановления спортсменки станут известны 9 января.