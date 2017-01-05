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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28343512/
5 января 2017, 21:17 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Трентино» взял верх над «Хуррикаани» в первом матче 1/16 финала Кубка ЕКВ

Итальянский «Трентино» в первом матче 1/16 финала Кубка ЕКВ на выезде переиграл финский «Хуррикаани».

Ответная встреча пройдёт в Тренто 18 января. Самым результативным волейболистом матча стал Филиппо Ланца, набравший 13 очков.

Лучшая команда из этой пары в 1/8 финала соревнований встретится с победителем противостояния «Валепа» (Финляндия) — «Гентофте» (Дания).

Мужчины. Кубок ЕКВ. 1/16 финала. Первый матч

«Хуррикаани» (Финляндия) — «Трентино» (Италия) — 0:3 (16:25, 21:25, 20:25).
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