«Трентино» взял верх над «Хуррикаани» в первом матче 1/16 финала Кубка ЕКВ

Ответная встреча пройдёт в Тренто 18 января. Самым результативным волейболистом матча стал Филиппо Ланца, набравший 13 очков.



Лучшая команда из этой пары в 1/8 финала соревнований встретится с победителем противостояния «Валепа» (Финляндия) — «Гентофте» (Дания).



Мужчины. Кубок ЕКВ. 1/16 финала. Первый матч



«Хуррикаани» (Финляндия) — «Трентино» (Италия) — 0:3 (16:25, 21:25, 20:25).