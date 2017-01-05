«Фенербахче» разгромил «Хапоэль Мате-Ашер» в первом матче 1/16 финала Кубка ЕКВ

Самым результативным волейболистом встречи стал Метин Той из «Фенербахче», набравший 18 очков. Ответная встреча состоится 18 января в Стамбуле.



Победитель этого противостояния в 1/8 финала сыграет либо с болгарским «Левски», либо с голландским «Ликургусом».



Мужчины. Кубок ЕКВ. 1/16 финала. Первый матч



«Хапоэль Мате-Ашер» (Израиль) — «Фенербахче» (Турция) — 0:3 (22:25, 17:25, 18:25).