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5 января 2017, 20:13 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Фенербахче» разгромил «Хапоэль Мате-Ашер» в первом матче 1/16 финала Кубка ЕКВ

Турецкий «Фенербахче» в первом матче 1/16 финала мужского Кубка ЕКВ на выезде разгромил израильский «Хапоэль Мате-Ашер» со счётом 3:0.

Самым результативным волейболистом встречи стал Метин Той из «Фенербахче», набравший 18 очков. Ответная встреча состоится 18 января в Стамбуле.

Победитель этого противостояния в 1/8 финала сыграет либо с болгарским «Левски», либо с голландским «Ликургусом».

Мужчины. Кубок ЕКВ. 1/16 финала. Первый матч

«Хапоэль Мате-Ашер» (Израиль) — «Фенербахче» (Турция) — 0:3 (22:25, 17:25, 18:25).
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