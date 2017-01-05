Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/28340601/
5 января 2017, 15:00 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Доигровщику «ФАКЕЛА» Волкову сняли гипс с руки

Доигровщик новоуренгойского «ФАКЕЛА» Дмитрий Волков, получивший повреждение в матче 11-го тура чемпионата России с «Газпромом-Югра», пока не тренируется с командой.

Официальный сайт клуба сообщает, что гипс игроку уже сняли, но к тренировкам с мячом он приступит позже. Пока Волков занимается по индивидуальной программе.

В турнирной таблице чемпионата России новоуренгойская команда занимает седьмое место. В матче 14-го тура, который состоится 8 января, подопечные Игоря Чутчева сыграют с московским «Динамо».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена