Доигровщику «ФАКЕЛА» Волкову сняли гипс с руки

Официальный сайт клуба сообщает, что гипс игроку уже сняли, но к тренировкам с мячом он приступит позже. Пока Волков занимается по индивидуальной программе.



В турнирной таблице чемпионата России новоуренгойская команда занимает седьмое место. В матче 14-го тура, который состоится 8 января, подопечные Игоря Чутчева сыграют с московским «Динамо».