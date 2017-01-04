Федерация волейбола Украины подала заявку на участие в Евролиге
Президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник рассказал, что его организация подала в Европейскую конфедерацию волейбола заявку на участие мужской и женской сборных в Евролиге-2017.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Федерация волейбола Украины отправила в ЕКВ письмо, в котором выразила готовность сборных Украины принять участие в Евролиге. Участие в таких соревнованиях — полезный опыт для наших команд, особенно учитывая, что в 2017 году женской команде предстоит выступить на чемпионате Европы. Предыдущие годы сборные Украины выступали только в отборочных турнирах чемпионатов Европы и мира», — приводит слова Мельника официальный сайт организации.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter