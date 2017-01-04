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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28335461/
4 января 2017, 17:21 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Федерация волейбола Украины подала заявку на участие в Евролиге

Президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник рассказал, что его организация подала в Европейскую конфедерацию волейбола заявку на участие мужской и женской сборных в Евролиге-2017.

Президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник рассказал что его организация подала в Европейскую конфедерацию волейбола заявку на участие мужской и женской сборных в <span class=error>Евролиге</span>-2017. Увеличить
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«Федерация волейбола Украины отправила в ЕКВ письмо, в котором выразила готовность сборных Украины принять участие в Евролиге. Участие в таких соревнованиях — полезный опыт для наших команд, особенно учитывая, что в 2017 году женской команде предстоит выступить на чемпионате Европы. Предыдущие годы сборные Украины выступали только в отборочных турнирах чемпионатов Европы и мира», — приводит слова Мельника официальный сайт организации.

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