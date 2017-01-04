Польша хочет принять три следующих «Финала четырёх» мужской Лиги чемпионов

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По данным источника, принять решающую стадию самого престижного клубного турнира Старого Света в 2017 году также хочет итальянская «Перуджа», которая в случае успеха своей заявки проведёт соревнования в Риме, так как арена в Перудже не соответствует требованиям ЕКВ.



В 2016 году «Финал четырёх» мужской Лиги чемпионов прошёл в Кракове.