Михайлов, Вербов и другие герои первой части волейбольного сезона
Половина чемпионата России по волейболу позади. «Советский спорт» рассказывает об игроках и тренерах, которые проявили себя с самой лучшей стороны.
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Максим Михайлов («Зенит»)
Амплуа: диагональный.
Статистика: 12 матчей, 40 сетов, 170 очков, 10 подач, 56% — процент атак, 14 блоков.
Удивительные слова доводилось слышать про Максима Михайлова в последние годы. Фразы «Максим всегда играет на высоком уровне» и «у Максима не все складывается в последнее время» доводилось слышать чуть ли не по ходу одного матча. И понять, тот ли это Михайлов или уже нет, было категорически невозможно.
Сейчас ответ очевиден и ясность в него внесла травма Вильфредо Леона. Именно Михайлов стал главным забойщиком «Зенита». Мэтью Андерсон, волейболист сопоставимого уровня,
Так, что этот сезон Михайлов ну точно проводит на очень высоком уровне. И никаких проблем у него нет.
Пламен Константинов («Локомотив»)
Амплуа: главный тренер.
Бюджет нынешнего «Локомотива» уменьшился в два раза по сравнению с тем, что было два года назад. С резким сокращением финансирования в прошлом сезоне не справился Андрей Воронков. Клуб занял лишь шестое место и на его должность пришел Пламен Константинов.
Болгарский специалист хорошо знаком с Суперлигой. Он отлично проявил себя в «Газпром-Югре», где начинал тренерскую карьеру, а затем и в «Губернии», которую руководство нижегородской области принесло в жертву баскетболу. В итоге клуб до сих пор не расплатился со всеми долгами.
Возвращения Пламена в Россию ждали. Каждый волейболист, который с ним работал, отзывался о нем чуть ли не с восторгом. Вот и в «Локомотиве» он сколотил бывших подопечных Сергея Савина и Николая Павлова в новую боеспособную единицу. Клуб уже в лидерах и вполне заслуженно. Тренеру «железнодорожников» удалось добиться удивительного баланса во всех линиях. Никого не удивит, если в итоге «Локомотив» будет играть в финале турнира.
Алексей Вербов («Зенит»)
Амплуа: играющий тренер, либеро.
Даже
По работе Вербова создается впечатление, что если «завтра» команду покинет Владимир Алекно для «Зенита» не изменится ровным счетом ничего. Состав
Но думается, что Алекно немного для других задач готовит Вербова. В частности, для работы со сборной России. Успешных молодых специалистов в России не то, что немного. Мало. Поэтому услуги Вербова будут крайне востребованы в ближайшие годы.
Никита Алексеев («Нова»)
Амплуа: диагональный.
Статистика: 13 матчей, 51 сет, 267 очков, 14 подач, 49% — процент атак, 14 блоков.
Никита Алексеев — пример того, что армия из спортсмена делает спортсмена большого и успешного. Летом 2014 года он отправился на военную службу, а сейчас проводит первый полноценный сезон после возвращения. Да и как это делает! Лучший бомбардир Суперлиги.
Он стабильно набирает по 20 очков за игру. Причем не каждый матч продолжается пять сетов. Его клуб успешно сменил статус аутсайдера турнира на середняка. И теперь с «Новой» и Алексеевым приходится считаться всем.
Роман Порошин («Белогорье»)
Амплуа: связующий.
Статистика: 13 матчей, 47 сетов, 16 очков, 25% — процент атак, 1 подача, 13 блоков.
Сколько лет в Белгороде мучились с позицией связующего. Постаревший Вадим Хамутцких современным требованиям не отвечал. Лукас Кампа провалился, к Драгану Травице всегда были претензии.
И тут, пассом фокусника, из рукава появляется 21-летний Роман Порошин. Он проводит первый сезон, но дружит с мячом не хуже своих предшественников. Даже Дмитрий Мусэрский при нем зацвел прежними красками.
Единственное, Порошину стоит прибавить в атакующих элементах — подаче и обманных ударах.
Павел Панков и Виктор Полетаев («Кузбасс»)
Амплуа Полетаева: диагональный.
Статистика: 12 матчей, 43 сетов, 176 очков, 31 подач, 55% — процент атак, 12 блока.
Амплуа Панкова: связующий.
Статистика: 12 матчей, 42 сета, 48 очков, 23 подачи, 59% — процент атак.
Эта связка «уничтожала» всех соперников на молодежном уровне. Павел Панков и Виктор Полетаев попеременно получали призы лучших игроков различных турниров и выигрывали чемпионаты Европы и мира различных возрастов. Давно хотелось увидеть, как они проведут полноценный сезон на взрослом уровне. «Кузбасс» предоставил такую возможность, арендовав волейболистов у московского «Динамо» и «Зенита».
Эффект — чумовой. «Кузбасс» вообще
Хотя 197-сантиметровму Панкову стоит поработать над блоком. Для такого высокого игрока ни одного удачного действия на сетке — аномалия. Да и временами он уступает место на площадке Сергею Макарову, но все равно именно он остается первой связкой.
Очень бы хотелось, чтобы в следующем сезоне они не возвращались в свои родные команды. В меру консервативности тренеров их конкурентов Сергея Гранкина и Максима Михайлова и трактором из основного состава не выдавишь, а играть Панкову и Полетаеву надо. Это уже не будущее российского волейбола, это уже настоящее.
Виталий Васильев («Нефтяник»)
Амплуа: диагональный.
Статистика: 13 матчей, 49 сетов, 217 очков, 5 подач, 53% процент атак, 22 блока.
Едва ли кто знал о существовании Виталия Васильева до этого года. А стоило знать. На его счету рекорд сезона — 37 очков в матче с «Новой».
Впрочем, его игра — единственное утешение для «Нефтяника», который находится на предпоследнем месте.
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